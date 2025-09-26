Omicidio Spoleto confessa il 32enne ucraino Shuryn Dmytro | Ho ucciso io Bala Sagor voleva indietro i soldi e l' ho accoltellato

Spinto a collaborare dal proprio legale, il reo confesso ha fornito dettagli fondamentali per le indagini, permettendo agli inquirenti di recuperare l’arma del delitto, un coltello, e i resti del corpo di Sagor che non si trovavano all’interno del sacco nero scoperto da un residente nella serata di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Spoleto, confessa il 32enne ucraino Shuryn Dmytro: "Ho ucciso io Bala Sagor, voleva indietro i soldi e l'ho accoltellato"

In questa notizia si parla di: omicidio - spoleto

