Omicidio di Sagor Bala a Spoleto movente svelato | Dmytro Shuryn avrebbe ucciso per un prestito da 100 euro

Shuryn Dmytro ha confessato l’omicidio di Bala Sagor a Spoleto: il giovane è stato ucciso per un debito di 100 euro. Ci sono prove e il movente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio di Sagor Bala a Spoleto, movente svelato: Dmytro Shuryn avrebbe ucciso per un prestito da 100 euro

In questa notizia si parla di: omicidio - sagor

Omicidio a Spoleto, cadavere di Bala Sagor detto Obi trovato in un sacco nero: corpo del 21enne fatto a pezzi

Corpo smembrato in un sacco a Spoleto, ipotesi omicidio per la morte di Bala Sagor e la possibile svolta

Fatto a pezzi e messo in un sacco, c’è un indagato per l’omicidio del 21enne Bala Sagor

Dmytro Shuryn confessa l’omicidio di Sagor Bala a Spoleto: ucciso per 100 euro. #omicidio #Spoleto - X Vai su X

È accusato di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere. Dal giorno della scomparsa di Bala Sagor, Shuryn non ha mai mancato un servizio al ristorante, Si cercano ancora le parti mancanti del corpo della vittima - facebook.com Vai su Facebook

“Sì, l’ho ucciso io”: omicidio di Spoleto, la confessione. Il corpo è stato fatto a pezzi - L’assassino doveva una cifra al cuoco, che ha chiesto quel denaro. Lo riporta lanazione.it

Sagor Bala ucciso e fatto a pezzi per 200 euro, l'ex collega Dmytro Shuryn confessa: «Voleva indietro i soldi che mi aveva prestato» - Sagor Bala, cuoco 21enne originario del Bangladesh, è stato ucciso e il suo corpo sezionato e lasciato in un sacco nei pressi di un parco giochi di Spoleto. leggo.it scrive