Omicidio di Garlasco indagato l' ex procuratore Mario Venditti | Corrotto per aiutare Andrea Sempio
L'ipotesi che ci sia un ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, corrotto per scagionare Andrea Sempio. Parte tutta da lì la nuova svolta che accende i riflettori, ancora una volta, sulle indagini dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Dall'alba di venerdì è iniziata un'operazione con.
L'ex procuratore di Pavia è indagato per corruzione in un filone dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti è indagato per corruzione in atti giudiziari in un filone dell'ultima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlas
Garlasco, clamorosa svolta: ex procuratore Venditti indagato per corruzione - Le autorità hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni di Venditti, dei genitori di Sempio, di alcuni suoi parenti e di ex carabinieri coinvolti nelle indagini.