Omicidio di Cinzia Pinna Ragnedda resta in carcere | Lei mi parlava di Satana mi sono difeso

Resta in carcere Emanuele Ragnedda, l'imprenditore 41enne di Arzachena che ha confessato di aver ucciso Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa l'11 settembre e ritrovata morta due settimane dopo nella sua tenuta. La gip Marcella Pinna ha convalidato il fermo, confermando l'accusa di omicidio volontario aggravato dall'uso di arma da fuoco. Durante l'udienza di convalida al tribunale di Tempio Pausania, Ragnedda ha parlato per quasi due ore davanti alla giudice, al procuratore Gregorio Capasso e alla pm Noemi Mancini. Il suo racconto è apparso freddo, didascalico: «Non la conoscevo benissimo.

