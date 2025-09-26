Omicidio di Cinzia Pinna la confessione di Ragnedda sconvolge | ‘La scelta peggiore della mia vita’

Una confessione che scuote la Sardegna. L’interrogatorio di Emanuele Ragnedda, imprenditore vitivinicolo di Arzachena, ha gettato nuove ombre e rinnovato lo sgomento intorno all’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa nella notte tra l’11 e il 12 settembre e ritrovata senza vita. Assistito dal suo legale, Luca Montella, Ragnedda ha scelto di non tacere e di rispondere a tutte le domande del procuratore Gregorio Capasso e della pm Noemi Nencini. «È la scelta peggiore che ho fatto nella mia vita. Mi dispiace per lei, per la sua famiglia e per i miei cari», ha dichiarato in aula, mostrando segni di cedimento emotivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio di Cinzia Pinna, la confessione di Ragnedda sconvolge: ‘La scelta peggiore della mia vita’

