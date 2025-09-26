Omicidio di Antonietta Rocco Sabrina Dal Col era aiuto capo scout a San Marco
Frequentava da anni gli scout di San Marco, Sabrina Dal Col, 53enne, arrestata una settimana fa per l'efferato omicidio di Antonietta Rocco, a Campo Boario. Da quanto risulta la donna era addirittura in formazione come aiuto capo scout del gruppo Agesci, con il proposito di diventare capo, e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Nuovi particolari emergono nell'inchiesta sull'omicidio di Antonietta Rocco, la donna di 63 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola, a Campo Boario
Omicidio a #Latina: fermata l'ex badante. Ascoltati numerosi testimoni e compiuto ulteriori accertamenti tecnici, e la Squadra Mobile avrebbe raccolto "gravi indizi di colpevolezza". Antonietta Rocco, di 63 anni, era nel letto in una pozza di sangue
