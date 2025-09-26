Omicidio Cinzia Pinna Emanuele Ragnedda dice di essersi difeso | Parlava di Satana aveva un coltello

Notizie.virgilio.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Ragnedda, accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna, è in carcere ma si giustifica parlando di legittima difesa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

omicidio cinzia pinna emanuele ragnedda dice di essersi difeso parlava di satana aveva un coltello

© Notizie.virgilio.it - Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda dice di essersi difeso: "Parlava di Satana, aveva un coltello"

In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

omicidio cinzia pinna emanueleOmicidio di Cinzia Pinna, la versione di Emanuele Ragnedda: "Ecco perché ho sparato" - Con queste parole, Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di ... Scrive iltempo.it

omicidio cinzia pinna emanueleOmicidio Cinzia Pinna, cosa è successo: il party con droga e alcol, il “buco” di 5 ore e l’ipotesi dello stupro - Omicidio Cinzia Pinna: tra feste, alcol e sospetti di violenza, emergono dettagli inquietanti sul ruolo di Emanuele Ragnedda e le indagini. Riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cinzia Pinna Emanuele