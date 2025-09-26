Omicidio Cinzia Pinna convalidato il fermo per Ragnedda | resta in carcere
(Adnkronos) – "L'interrogatorio è stato complesso e ha aggiunto qualcosina". Così il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, annuncia la convalida del fermo di Emanuele Ragnedda per l'omicidio di Cinzia Pinna. Dopo la confessione che ha risolto il giallo di Palau, l'imprenditore di Arzachena ha parlato di nuovo con gli inquirenti e durante l'udienza di convalida . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Omicidio di Cinzia Pinna, Ragnedda resta in carcere: “È la scelta peggiore che ho fatto” - Resta in carcere Emanuele Ragnedda, l’imprenditore 41enne di Arzachena che ha confessato di aver ucciso Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa ... Secondo thesocialpost.it
Omicidio Cinzia Pinna, convalidato il fermo per Ragnedda: resta in carcere - Così il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, annuncia la convalida del fermo di Emanuele Ragnedda per l'omicidio di Cinzia Pinna. Lo riporta adnkronos.com