Omicidio Cinzia Pinna confermato il fermo per Emanuele Ragnedda
Emanuele Ragnedda, accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna, resterà in carcere. La decisione è stata presa dalla gip che ha convalidato il fermo disposto per omicidio volontario aggravato dall’uso di un’arma da fuoco. Durante l’udienza di convalida, tenutasi al tribunale di Tempio Pausania, Ragnedda ha scelto di rispondere alle domande della magistrata per quasi due ore, fornendo un racconto dettagliato della sera in cui la 33enne è stata uccisa. Come riportato da Repubblica ha spiegato: «Non la conoscevo benissimo. Quella sera le ho dato un passaggio. Siamo andati a casa, ci siamo drogati e abbiamo bevuto», ha dichiarato, parlando per la prima volta dell’uso di sostanze. 🔗 Leggi su Lettera43.it
