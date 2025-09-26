Omicidio Chiara Poggi Garlasco | svolta clamorosa Indagato per corruzione ex procuratore Venditti
Colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Mentre prosegue l'indagine a carico di Andrea Sempio, oggi, 26 settembre 2025, l'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, è stato iscritto dalla Procura di Brescia nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta di Garlasco L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
