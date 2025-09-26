Omicidio Chiara Pinna il presunto killer Emanuele Ragnedda | L' ho uccisa per legittima difesa poi mi sono disfatto del corpo
Il viticoltore Ragnedda confessa l’omicidio di Cinzia Pinna, ma il movente resta oscuro: sangue, cocaina e bugie alimentano i misteri della tragedia in Gallura Ha confessato il presunto killer di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda. L'imprenditore dei vini di lusso da 1800 euro a bottiglia ha ced. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta
Garlasco, legale Poggi: “I dati confermano che Stasi ha fatto colazione con Chiara la mattina dell’omicidio”
Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulla mattina dell'omicidio di Chiara Poggi ricostruita dall'IA
Sviluppi clamorosi sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, a suo tempo titolare dell'inchiesta, risulta indagato con l'accusa di aver archiviato la posizione di Andrea Sempio in cambio di denaro
Omicidio Chiara Poggi, indagato il procuratore Venditti, perquisizioni in corso anche nelle abitazioni dei parenti di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta. Quattro aerei russi intercettati dagli USA vicino Alaska e Lettonia, la Polonia invita i
Chi è Emanuele Ragnedda, l’imprenditore indagato per l’omicidio di Chiara Pinna - È Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore vinicolo di Arzachena in Costa Smeralda, l'uomo indagato per l'omicidio della 33enne Cinzia Pinna, scomparsa lo ... Da msn.com