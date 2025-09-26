Il viticoltore Ragnedda confessa l’omicidio di Cinzia Pinna, ma il movente resta oscuro: sangue, cocaina e bugie alimentano i misteri della tragedia in Gallura Ha confessato il presunto killer di Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda. L'imprenditore dei vini di lusso da 1800 euro a bottiglia ha ced. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Chiara Pinna, il presunto killer Emanuele Ragnedda: "L'ho uccisa per legittima difesa, poi mi sono disfatto del corpo"