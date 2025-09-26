Omessa dichiarazione IMU 2025 | entro il 29 settembre ci si può ancora ravvedere
I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IMU entro lo scorso 30 giugno hanno ancora la possibilità di sanare l’irregolarità entro il 29 settembre 2025 facendosi carico di sanzioni ridotte. In questi casi opera infatti la finestra temporale di novanta giorni concessa dalla normativa in materia di ravvedimento operoso. Analizziamo la questione in dettaglio. Indice. Entro quando presentare la dichiarazione IMU. Dichiarazioni fiscali non inviate entro i termini. Dichiarazione IMU non inviata. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La revisione del sistema sanzionatorio tributario. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Ravvedimento operoso Imu 2025, calcolo e sanzioni per l’omessa dichiarazione
