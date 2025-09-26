Ombre sul concorso dei cantonieri in Provincia | tra i convocati spuntano nomi legati alla politica

Galeotta fu la convocazione degli aspiranti cantonieri in Provincia di Foggia a firma del presidente Giuseppe Nobiletti, che lascia pesanti strascichi. A tirare fuori il caso, era stato il consigliere provinciale del gruppo Con Pasquale Ciruolo, che lamentava una violazione del Tuel a proposito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: ombre - concorso

Concorso Dirigenti Scolastici Calabria: dalle ombre si è passati ai ricorsi

Campania, concorso OSS sospeso: ombre su compravendita di posti pubblici #ConcorsoOSS #Campania #ScandaloPubblico #SanitàItaliana #PostiTruccati #ConcorsoPubblico #FrodeNeiConcorsi #OSS2025 #GiustiziaSociale #TrasparenzaSubito - facebook.com Vai su Facebook

? Ombre sul concorso per Dirigenti Scolastici in Calabria. #ConcorsoScuola #Calabria #Trasparenza #Legalità #Irregolarità #Commissione #Anonimato #Valutazione #Incompatibilità #Merito ? https://metisonline.org/2025/09/17/ombre-sul-concorso-per-diri - X Vai su X

Nobiletti convoca gli idonei di un concorso e fa infuriare Ciruolo: “Ho solo rassicurato gli aspiranti cantonieri” - Il presidente convoca gli operai specializzati stradali da reclutare, ma la lettera diventa un caso politico ... Secondo foggiatoday.it

Concorso in Provincia per quattro cantonieri, è sufficiente il diploma di scuola media - Saranno tre prove selettive, due di natura attitudinale e una teorica Un ritorno salutato con favore ... Segnala lanazione.it