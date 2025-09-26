Ombre sul concorso dei cantonieri in Provincia | tra i convocati spuntano nomi legati alla politica

Foggiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Galeotta fu la convocazione degli aspiranti cantonieri in Provincia di Foggia a firma del presidente Giuseppe Nobiletti, che lascia pesanti strascichi. A tirare fuori il caso, era stato il consigliere provinciale del gruppo Con Pasquale Ciruolo, che lamentava una violazione del Tuel a proposito. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

