Omaggio a Pierluigi da Palestrina Viaggio tra i sui canti più celebri a cinquecento anni dalla nascita
Per il parroco che lascia per raggiunti limiti di età – don Germano Tonon – e per quello che è appena arrivato – don William Maggioni -, ma soprattutto per ricordare i cinquecento anni della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, da tutti conosciuto come il "principe della musica sacra", domani sera in canonica si terrà un importante concerto che ne celebra l’eredità musicale del musicista vissuto tra il 1525 e il 1594. Interpreti dell’evento saranno il coro polifonico San Giuseppe di Pontenuovo di Magenta, diretto dal maestro-pianista Carlo Tunesi e da Beatrice Restelli, con la soprano Nicoletta Miramonti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
“Signorina – omaggio a Carlo”: il nuovo spettacolo di Pierluigi Mele
L’omaggio al Polifonico nella lancia. Pierluigi con lo stile della tradizione
Il suono della storia sta per risuonare! Sabato 27 settembre, un omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina e grandi compositori di musica sacra ti aspetta nelle Sale Nobili della Canonica a Bernate Ticino. Vieni a vivere 4 secoli di spiritualità musicale con n - facebook.com Vai su Facebook
Torna da domani a Lecce con l’omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina la rassegna musicale “Notti sacre” - Presentate stamattina a Palazzo Scarciglia le tappe leccesi della terza edizione di "Notti sacre", prestigiosa rassegna di musica sacra - corrieresalentino.it scrive
Il coro Giovanni Pierluigi da Palestrina in trasferta a Roma: si esibirà nella Basilica Cattedrale di Sant’Agapito Martire - L'evento è in programma sabato 27 settembre nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla nascita del grande maestro della polifonia, universalmente riconosciuto come il "Principe della Musica" ... Si legge su palermotoday.it