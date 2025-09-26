Per il parroco che lascia per raggiunti limiti di età – don Germano Tonon – e per quello che è appena arrivato – don William Maggioni -, ma soprattutto per ricordare i cinquecento anni della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, da tutti conosciuto come il "principe della musica sacra", domani sera in canonica si terrà un importante concerto che ne celebra l’eredità musicale del musicista vissuto tra il 1525 e il 1594. Interpreti dell’evento saranno il coro polifonico San Giuseppe di Pontenuovo di Magenta, diretto dal maestro-pianista Carlo Tunesi e da Beatrice Restelli, con la soprano Nicoletta Miramonti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omaggio a Pierluigi da Palestrina. Viaggio tra i sui canti più celebri a cinquecento anni dalla nascita