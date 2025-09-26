Oltre il Quarto Stato che capolavori Alla GAM il meglio di Pellizza Moderno e anticipatore di temi

Oltre il “Quarto Stato“. Opera fra le più conosciute di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che ha lasciato un segno importante a Milano, acquistata dalla città con una sottoscrizione pubblica. Oltre. Ci sono i Capolavori. Quaranta opere in mostra alla GAM (sino al 25 gennaio) a raccontare tutta la grandezza e la complessità di un artista come Pellizza. "Dipingeva poco e mai a caso", esordisce Paola Zetti, curatrice con Aurora Scotti di una mostra imperdibile, co-prodotta dal Comune di Milano GAM - Galleria d’Arte Moderna con METS Percorsi d’Arte, associazione culturale i impegnata nella promozione dell’arte italiana dell’Ottocento e in particolare dei pittori divisionisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Oltre il Quarto Stato, che capolavori. Alla GAM il meglio di Pellizza . Moderno e anticipatore di temi

Oltre il Quarto Stato, che capolavori. Alla GAM il meglio di Pellizza . Moderno e anticipatore di temi - Quaranta opere tra dipinti e disegni provenienti da collezioni pubbliche e private italiane e straniere. ilgiorno.it scrive

Pittore di emozioni, luce e colore: alla Gam in mostra gli altri capolavori di Pellizza da Volpedo - Alla Galleria di arte moderna la mostra che raccoglie le opere dell’autore de Il Quarto Stato per restituirne tutta la grandezza artistica ... Come scrive milano.repubblica.it