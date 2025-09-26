Oltre 360 ordigni bellici nascosti tra le nostre montagne

Trentotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 260 ordigni bellici recuperati e oltre 170 residui esplosivi della Prima Guerra Mondiale rimossi. È questo il bilancio dell’operazione “Lobbie 2025” dal Secondo Reggimento Genio Guastatori dell’esercito italiano svolta tra luglio e settembre sulle vette dolomitiche e i ghiacciai del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - ordigni

oltre 360 ordigni belliciEsercito in azione sull'Adamello, oltre 250 ordigni bellici rimossi: "Col ritiro dei ghiacciai aumenta il rischio di trovarli in quota" - Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso nei giorni scorsi l’operazione “Carè Alto 2025”, portando alla neutralizzazione e rimozione di oltre 250 residuati bellici sul massiccio d ... Si legge su ildolomiti.it

Ordigni bellici, la CRI di Bologna in alta quota per il disinnesco - Una giornata scandita dal battito delle pale degli elicotteri e, naturalmente, da un po di tensione per le squadre impegnate sul campo. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 360 Ordigni Bellici