Oltre 360 ordigni bellici nascosti tra le nostre montagne
Più di 260 ordigni bellici recuperati e oltre 170 residui esplosivi della Prima Guerra Mondiale rimossi. È questo il bilancio dell’operazione “Lobbie 2025” dal Secondo Reggimento Genio Guastatori dell’esercito italiano svolta tra luglio e settembre sulle vette dolomitiche e i ghiacciai del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - ordigni
Sono chiamate bombe sonore o flashbang: ordigni esplosivi che generano boati oltre i 160 decibel e lampi accecanti. Nella notte hanno colpito le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. - X Vai su X
Sono chiamate bombe sonore o flashbang: ordigni esplosivi che generano boati oltre i 160 decibel e lampi accecanti. Nella notte hanno colpito le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Ecco perché fanno così paura. ? - facebook.com Vai su Facebook
Esercito in azione sull'Adamello, oltre 250 ordigni bellici rimossi: "Col ritiro dei ghiacciai aumenta il rischio di trovarli in quota" - Gli artificieri dell’Esercito Italiano hanno concluso nei giorni scorsi l’operazione “Carè Alto 2025”, portando alla neutralizzazione e rimozione di oltre 250 residuati bellici sul massiccio d ... Si legge su ildolomiti.it
Ordigni bellici, la CRI di Bologna in alta quota per il disinnesco - Una giornata scandita dal battito delle pale degli elicotteri e, naturalmente, da un po di tensione per le squadre impegnate sul campo. Secondo rainews.it