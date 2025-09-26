Oltre 360 ordigni bellici nascosti tra le nostre montagne

Trentotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 260 ordigni bellici recuperati e oltre 170 residui esplosivi della Prima Guerra Mondiale rimossi. È questo il bilancio dell’operazione “Lobbie 2025” dal Secondo Reggimento Genio Guastatori dell’esercito italiano svolta tra luglio e settembre sulle vette dolomitiche e i ghiacciai del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - ordigni

Oltre 360 ordigni bellici nascosti tra le nostre montagne

oltre 360 ordigni belliciAdamello, recuperati 360 ordigni bellici. Fra questi un obice da montagna - Il Genio Alpino da luglio a settembre ha recuperato oltre 360 ordigni sull'Adamello, tra Care' Alto, Lobbie e le Toppette, e dalla Val Martello alla Val Fiscalina. rainews.it scrive

oltre 360 ordigni belliciCastel Volturno, scoperti due ordigni bellici in un cantiere: area sotto controllo - I due ordigni, lunghi rispettivamente 82 e 75 centimetri, risultavano ancora parzialmente interrati. Scrive ilcrivello.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 360 Ordigni Bellici