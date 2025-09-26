Si intitola Buon Trasloco la nuova canzone di Olly, una ballata struggente e suggestiva che parla di un legame fortissimo che continua, nonostante le distanze, e che svela, ancora una volta, l’animo romantico e delicato del cantante. Scopriamo insieme il testo commovente, ma soprattutto il significato di questo singolo destinato a scalare le classifiche e che ha Buon Trasloco di Olly, testo. Come stai? Come va? C’è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto Dormi bene? Ti riposi? Vai a ballare? Ti risposi? Hai rivisto i vecchi amici O ne hai già fatti di nuovi? Non mi dire che anche lì C’hai due lavori Ma c’è il mare, la neve, i fiori Divertiti, ascoltami Io ti voglio bene pure se non torni Se non passi a salutarmi in mezzo ai sogni O se passi solo quando ti ricordi Sarà che è buio, sarà che è sera Ma questa sensazione A me chi me la spiega? E vorrei dirti che ti aspetto a cena È una follia lo so Ma non sia mai che succeda E i giorni passano Ma il tempo cosa vuoi che sia? Se senza stare qui Non vai comunque via Noi andiamo avanti A belle frasi e buoni auspici A scommettere chi tra di noi Prima di tutti avrà dei figli Ma lo sai che poi alla fine ho preso casa E che il lavoro va Ma l’amore va Così così Oh, mi vedi quanto vivo E un po’ mi da fastidio E ogni tanto c’ho il pensiero che ti invidio Chissà quante grandi cose avrai capito Se ci si rivedrà Sarà che è buio, sarà che è sera Ma questa confusione A me chi me la spiega? E tengo sempre quella luce accesa È una follia lo so Aspetto che la spenga tu E i mesi passano Ma il tempo cosa vuoi che sia? Se senza stare qui Non vai comunque via E gli anni passano Ma il tempo cosa vuoi che sia? Se senza stare qui Se senza stare qui Non vai comunque via. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Olly, Buon Trasloco: testo e significato della nuova canzone