Olio nelle mense La Fenice | Vittima di un raggiro Mai usato il prodotto sequestrato

LECCE - “Estranea ai fatti e parte lesa”: è questa la posizione di La Fenice srl, l’azienda coinvolta nell’inchiesta della Guardia di Finanza di Gallipoli sulla presunta frode nelle forniture di olio utilizzato per la refezione scolastica e nelle Rsa di alcuni Comuni della provincia di Lecce.La. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Olio scadente acquistato in Calabria e servito ad anziani e mense scolastiche: tre denunce

Olio di girasole al posto dell’extravergine nelle mense scolastiche: 4 indagati

