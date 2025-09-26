Olimpiadi MilanoCortina ecco i primi nomi dei tedofori | da Achille Lauro a Flavia Pennetta

Ci saranno anche Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia tra i 10.001 tedofori che accompagneranno la fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026. I tre sono i primi volti noti annunciati per il “Grande Viaggio”, che partirà il 6 dicembre da Roma e si concluderà il 6 febbraio 2026 allo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

