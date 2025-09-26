Olimpiadi 2026 svelati i primi tedofori | dalla star della musica ai campioni dello sport

Achille Lauro La Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato oggi i primi sei nomi dei tedofori che avranno l’onore di portare la Fiamma Olimpica nel suo “Grande Viaggio” attraverso l’Italia, in un mix di celebrità e storie di impegno sociale. L’annuncio, arrivato a due mesi esatti dall’accensione del sacro fuoco a Olimpia, introduce figure che incarnano i valori di unità, pace e innovazione che caratterizzeranno i Giochi Olimpici Invernali del 2026. I selezionati fanno parte dei 10.001 tedofori che saranno protagonisti del percorso che inizierà il 6 dicembre da Roma per concludersi il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro a Milano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

