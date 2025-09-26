Olanda il Cremlino recluta gli adolescenti | due 17enni arrestati per spionaggio su mandato della Russia
Due giovani di 17 anni sono stati arrestati in Olanda, accusati di svolgere attività di spionaggio per conto dei servizi segreti russi. A svelare il caso, che assomiglia alla trama di un film d’azione, è stato il De Telegraaf, citando alcuni funzionari che hanno definito gli arresti un “caso unico” in Olanda. Secondo le autorità nazionali, i due ragazzi avrebbero portato a termine delle azioni hacker all’Aia, percorrendo un sentiero che passava davanti alle sedi di Europol, Eurojust e all’ambasciata canadese. Sono riusciti nella loro missione attraverso l’utilizzo dello “sniffer wi-fi”, ossia un dispositivo che riesce a intercettare il traffico di dati che viaggia su una rete mobile, analizzandone il contenuto in tempo reale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
