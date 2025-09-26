Due giovani di 17 anni sono stati arrestati in Olanda, accusati di svolgere attività di spionaggio per conto dei servizi segreti russi. A svelare il caso, che assomiglia alla trama di un film d’azione, è stato il De Telegraaf, citando alcuni funzionari che hanno definito gli arresti un “caso unico” in Olanda. Secondo le autorità nazionali, i due ragazzi avrebbero portato a termine delle azioni hacker all’Aia, percorrendo un sentiero che passava davanti alle sedi di Europol, Eurojust e all’ambasciata canadese. Sono riusciti nella loro missione attraverso l’utilizzo dello “sniffer wi-fi”, ossia un dispositivo che riesce a intercettare il traffico di dati che viaggia su una rete mobile, analizzandone il contenuto in tempo reale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Olanda, il Cremlino recluta gli adolescenti: due 17enni arrestati per “spionaggio” su mandato della Russia