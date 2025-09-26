Olanda i due 17enni accusati di essere spie per la Russia
Due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati nei Paesi Bassi con l’ accusa di spionaggio, probabilmente a favore della Russia. La notizia è stata confermata dalla Procura olandese e riportata dai quotidiani De Telegraaf e NRC. Secondo le ricostruzioni, uno dei due adolescenti sarebbe stato reclutato tramite un gruppo su Telegram da un hacker filorusso. Il 16 agosto avrebbe attraversato l’Aia, città a Nord i Rotterdam nella quale si torva anche la sede della Corte penale internazionale, insieme all’altro ragazzo, passando davanti all’ambasciata canadese, alla sede di Europol e a Eurojust. E portando con sé un « wifi sniffer », un dispositivo capace di mappare le reti wireless e intercettare dati sensibili. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: olanda - 17enni
Spionaggio per la Russia, due 17enni arrestati in Olanda
Scoperte e arrestate in Olanda due spie 17enni: erano state arruolate da un hacker filo-russo
#Formula1 #Piastri (McLaren) vince un GP d'Olanda pieno di colpi di scena. Sul traguardo precede Verstappen (Red Bull) e Hadjar (Racing Bulls). Motore ko per l'altra 'papaya' di Norris. Fuori entrambe le Ferrari: Hamilton a muro, Leclerc esce dopo un cont - facebook.com Vai su Facebook
In Olanda arrestati due 17enni, spiavano per Mosca - La polizia ha arrestato due diciassettenni olandesi con l'accusa di spionaggio, probabilmente a favore della Russia, secondo quanto riportato venerdì dal quotidiano De Telegraaf. Segnala msn.com
Olanda, arrestati due 17enni: accusati di essere spie per la Russia - Secondo il padre di uno dei due, i ragazzi sono stati reclutati su Telegram da hacker filorussi. Secondo tg24.sky.it