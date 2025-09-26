Olanda i due 17enni accusati di essere spie per la Russia

Due ragazzi di 17 anni sono stati arrestati nei Paesi Bassi con l’ accusa di spionaggio, probabilmente a favore della Russia. La notizia è stata confermata dalla Procura olandese e riportata dai quotidiani De Telegraaf e NRC. Secondo le ricostruzioni, uno dei due adolescenti sarebbe stato reclutato tramite un gruppo su Telegram da un hacker filorusso. Il 16 agosto avrebbe attraversato l’Aia, città a Nord i Rotterdam nella quale si torva anche la sede della Corte penale internazionale, insieme all’altro ragazzo, passando davanti all’ambasciata canadese, alla sede di Europol e a Eurojust. E portando con sé un « wifi sniffer », un dispositivo capace di mappare le reti wireless e intercettare dati sensibili. 🔗 Leggi su Open.online