Olanda arrestati due 17enni | l’ipotesi è che siano spie per la Russia

Secondo quanto riferito dalle autorità olandesi, non vi saranno comunicati sui due minori. È stato però confermato che uno dei due giovani rimarrà in custodia per altre due settimane, mentre il secondo si trova agli arresti domiciliari con l'obbligo del bracciato elettronico.

Olanda, arrestati due 17enni: accusati di spionaggio per la Russia - I due sarebbero stati ingaggiati su Telegram da hacker filorussi e lo scorso 16 agosto avrebbero utilizzato, vicino le sedi di Europol, Eurojust ... affaritaliani.it scrive

Olanda, arrestati due 17enni: accusati di essere spie per la Russia - Secondo il padre di uno dei due, i ragazzi sono stati reclutati su Telegram da hacker filorussi. Secondo tg24.sky.it