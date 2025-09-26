Olanda arrestati due 17enni | l’ipotesi è che siano spie per la Russia

Secondo quanto riferito dalle autorità olandesi, non vi saranno comunicati sui due minori. È stato però confermato che uno dei due giovani rimarrà in custodia per altre due settimane, mentre il secondo si trova agli arresti domiciliari con l'obbligo del bracciato elettronico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Spionaggio per la Russia, due 17enni arrestati in Olanda

Olanda, il Cremlino recluta gli adolescenti: due 17enni arrestati per “spionaggio” su mandato della Russia

Olanda, arrestati due 17enni: accusati di spionaggio per la Russia - I due sarebbero stati ingaggiati su Telegram da hacker filorussi e lo scorso 16 agosto avrebbero utilizzato, vicino le sedi di Europol, Eurojust ... affaritaliani.it scrive

Olanda, arrestati due 17enni: accusati di essere spie per la Russia - Secondo il padre di uno dei due, i ragazzi sono stati reclutati su Telegram da hacker filorussi. Secondo tg24.sky.it

