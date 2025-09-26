Ogni settembre la stessa storia | tutti in classe tranne gli alunni con disabilità

Manfreda* Ogni settembre la stessa storia. Le scuole riaprono, i bambini entrano in classe, ma quelli con disabilità, spesso, rimangono a casa. Non perché non vogliano andare, non perché non possano, ma perché manca l’educatore, manca il docente di sostegno, mancano i professionisti che dovrebbero esserci già dal primo giorno. Io sono una mamma, e come tante altre mi ritrovo a guardare lo zaino pronto senza poterlo consegnare nelle mani di mio figlio. È un’immagine che fa male: il banco vuoto che lo aspetta, le giornate che scorrono, e la sensazione che il tempo dei nostri figli valga meno di quello degli altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

