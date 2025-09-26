Ogni prova di attacchi russi su obiettivi Nato si è sgonfiata | mi preoccupa questa continua propaganda russofoba

di Angelo Palazzolo È dall’inizio di settembre che gli ucrainomani e i guerrafondai che popolano le istituzioni e i governi europei sventolano prove inequivocabili di attacchi russi su obiettivi Nato. Dall’aereo di Von der Leyen che il 31 agosto è atterrato con qualche minuto di ritardo a causa di un problema che nulla aveva a che fare con un sabotaggio (tantomeno che russo), ai 19 droni che hanno invaso lo spazio aereo polacco distruggendo una casa (in realtà distrutta per errore da un missile polacco), ai droni sopra gli aeroporti danesi (Zelensky: “Droni sicuramente russi”; autorità danesi: “ Non c’è alcuna prova contro Mosca”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

