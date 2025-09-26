Ogni prova di attacchi russi su obiettivi Nato si è sgonfiata | mi preoccupa questa continua propaganda russofoba
di Angelo Palazzolo È dall’inizio di settembre che gli ucrainomani e i guerrafondai che popolano le istituzioni e i governi europei sventolano prove inequivocabili di attacchi russi su obiettivi Nato. Dall’aereo di Von der Leyen che il 31 agosto è atterrato con qualche minuto di ritardo a causa di un problema che nulla aveva a che fare con un sabotaggio (tantomeno che russo), ai 19 droni che hanno invaso lo spazio aereo polacco distruggendo una casa (in realtà distrutta per errore da un missile polacco), ai droni sopra gli aeroporti danesi (Zelensky: “Droni sicuramente russi”; autorità danesi: “ Non c’è alcuna prova contro Mosca”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ogni - prova
Gabriela e Giuseppe: un amore che supera ogni prova
Influencer prova un melone da 300 dollari su TikTok: “Viene massaggiato ogni giorno per avere una forma perfetta”
Leoni Inter, Delprato prova a trattenere il difensore: «Lavora al massimo ogni giorno, ha doti importanti»
Jannik Sinner alla prova del veterano Cilic: ogni match servirà da ‘allenamento competitivo’? - - X Vai su X
Un brunch in centro a Firenze? Prova il Tegabrunch di Tegamino. Ogni giorno dalle 10 alle 13, vi aspettiamo con i nostri coloratissimi tegamini! V Scopri il menù dedicato nelle nostre storie in evidenza. - facebook.com Vai su Facebook
Altri droni sui cieli di Danimarca, “è un attacco professionale” - Il governo parla di attacco ibrido ma esclude il coinvolgimento russo. Come scrive blogsicilia.it
Droni della Russia sulla Polonia, prova di invasione o autogol? Un esperto militare chiarisce - Droni della Russia sulla Polonia, prova di invasione o autogol? Da blitzquotidiano.it