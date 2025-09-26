Oggi è Bright-Night Stand talk visite e musica

Oggi la Bright Night dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri, entrambe all’interno del complesso museale Santa Maria della Scala. Tante le proposte della ’Notte dei ricercatori 2025’, tutte ispirate al filo conduttore scelto quest’anno, ’Prendersi cura’, di sé stessi, dell’altro e dell’ambiente. Dopo la mattinata dedicata alle scuole medie e superiori, nel pomeriggio, dalle 15 e sempre nelle splendide sale dell’antico ospedale senese, si svolgerà la classica Bright-Night, con oltre 30 stand multidisciplinari dell’Università di Siena; una sala destinata a ospitare 14 talk in cui uno o più ricercatori si confronteranno per 15 minuti con il pubblico su temi di attualità e di interesse generale; una sala per gli ’Incontri con. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi è Bright-Night. Stand, talk, visite e musica

In questa notizia si parla di: oggi - bright

La Scuola Normale Superiore per Bright Night | La ricerca scientifica oggi, tra dinamiche di potere e responsabilità individuale

Oggi pomeriggio al Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno, si è svolta la tavola rotonda “Aspettando il Bright”. La prof.ssa Elena Rossi ha rappresentato i Licei Giovanni da San Giovanni nella conferenza sulla cura nello sport, esponendo la sua es - facebook.com Vai su Facebook

Bright-Night 2025: l’affascinante mondo della scienza alla portata di tutti - Più di 80 eventi realizzati da 300 ricercatrici e ricercatori: talk e contest, esperimenti e spettacoli, visite guidate e passeggiate. Lo riporta toscanaoggi.it