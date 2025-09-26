Oggi c' è lo sciopero nazionale negli aeroporti | chi si ferma venerdì 26 settembre e quali sono i voli garantiti

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì nero per chi viaggia in aereo. Da mezzanotte e per tutta la giornata del 26 settembre è scattata la mobilitazione nazionale dei lavoratori aeroportuali, per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Il sindacato Cub-trasporti ha indetto uno stop di 24 ore, nella stessa settimana iniziata con. 🔗 Leggi su Today.it

