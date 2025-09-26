Oggi 26 settembre sono i Santi Cosma e Damiano | fratelli e medici che curavano gratuitamente

Lalucedimaria.it | 26 set 2025

I Santi Cosma e Damiano vengono ricordati insieme perché erano fratelli gemelli ed entrambi medici. Curavano i pazienti gratuitamente e con carità cristiana. Il 26 settembre la Chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, martiri vissuti a cavallo tra III e IV secolo. Erano fratelli gemelli ed entrambi avevano scelto la professione di medico. Nati. L'articolo Oggi 26 settembre sono i Santi Cosma e Damiano: fratelli e medici che curavano gratuitamente proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 26 settembre sono i santi cosma e damiano fratelli e medici che curavano gratuitamente

© Lalucedimaria.it - Oggi 26 settembre sono i Santi Cosma e Damiano: fratelli e medici che curavano gratuitamente

