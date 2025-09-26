Oggi 26 settembre | santi del giorno eventi e curiosità
Oggi è venerdì 26 settembre 2025, 269esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 96 giorni. Il sole sorge alle 7,04 e tramonta alle 19,02. La luna è in fase calante. I santi del giorno sono Santi Cosma e Damiano martiri; San Cristoforo della Guardia martire; San Gedeone giudice d’Israele; San Nilo da Rossano; San Senatore d’Albano martire. Tra i fatti storici. • 1982 – Supercar debutta in TV. • 1986 – Primo numero del fumetto “Dylan Dog”. • 1997 – Terremoto in Umbria e Marche: forti scosse, molte zone colpite. • Evento sportivo: in questo giorno Biaggi vince il Mondiale Superbike. Nati oggi: Olivia Newton-John (1948), cantanteattrice; Edoardo Scarfoglio (1860), giornalistascrittore; Serena Williams (1981), tennista; Michael Ballack (1976), calciatore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: oggi - settembre
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 settembre 2025
Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 settembre 2025
BUON GIOVEDì A TUTTI Previsioni per oggi 25 settembre 2025 e domani 26 settembre 2025. A cura di 3BMeteo 25 settembre 2025 GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, s - facebook.com Vai su Facebook
Per quel che può valere al 22 settembre, se la #juventus oggi non è al primo posto in #SerieA e con 3 punti in #ChampionsLeague e’ grazie in gran parte alle porcherie viste e commesse contro i bianconeri da lega e UEFA. Urge una presidenza all’altezza stil - X Vai su X
Santi Medici Cosma e Damiano: festa ad Alberobello ed in altri paesi pugliesi - È festa patronale ad Alberobello ma anche in altri paesi della Puglia e in altre zone d’Italia. Scrive noinotizie.it
Almanacco | Venerdì 26 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - A Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (Richard Nixon e John F. modenatoday.it scrive