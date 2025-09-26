Oggi 26 settembre | santi del giorno eventi e curiosità

Corrieretoscano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è venerdì 26 settembre 2025, 269esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 96 giorni. Il sole sorge alle 7,04 e tramonta alle 19,02. La luna è in fase calante. I santi del giorno sono Santi Cosma e Damiano martiri; San Cristoforo della Guardia martire; San Gedeone giudice d’Israele; San Nilo da Rossano; San Senatore d’Albano martire. Tra i fatti storici. • 1982 – Supercar debutta in TV. • 1986 – Primo numero del fumetto “Dylan Dog”. • 1997 – Terremoto in Umbria e Marche: forti scosse, molte zone colpite. • Evento sportivo: in questo giorno Biaggi vince il Mondiale Superbike. Nati oggi: Olivia Newton-John (1948), cantanteattrice; Edoardo Scarfoglio (1860), giornalistascrittore; Serena Williams (1981), tennista; Michael Ballack (1976), calciatore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oggi - settembre

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 settembre 2025

Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 settembre 2025

oggi 26 settembre santiSanti Medici Cosma e Damiano: festa ad Alberobello ed in altri paesi pugliesi - È festa patronale ad Alberobello ma anche in altri paesi della Puglia e in altre zone d’Italia. Scrive noinotizie.it

oggi 26 settembre santiAlmanacco | Venerdì 26 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - A Chicago si svolge il primo dibattito tra candidati alla presidenza USA (Richard Nixon e John F. modenatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Oggi 26 Settembre Santi