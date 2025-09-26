Officine in strada e rifiuti selvaggi Ed è protesta

Automobili sollevate da cric improvvisati, motori accesi nei parcheggi e cambi d’olio eseguiti a cielo aperto, con macchie sull’asfalto e residui pericolosi lasciati a terra. È l’immagine di un paese che, secondo l’ex sindaco ed esponente della minoranza Elia Bergamaschi, rischia di abituarsi a scene indecorose. "Non si tratta solo di rifiuti abbandonati sui marciapiedi – denuncia –, ma di vere e proprie officine improvvisate negli spazi pubblici. Marciapiedi e parcheggi vengono usati come discariche o aree di lavoro meccanico, in totale disprezzo delle regole e dell’ambiente". A replicare è il sindaco Giancarlo Rossetti, alla guida della lista civica Ripartiamo Insieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Officine in strada e rifiuti selvaggi. Ed è protesta

