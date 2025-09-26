Oddio guardate Il selfie di coppia col mare in tempesta finisce malissimo

Un violento tifone ha colpito con forza una vasta zona, causando decine di morti e feriti, oltre ad allagamenti impressionanti e scene drammatiche. L’acqua ha sfondato porte di hotel, sommerso lobi e corridoi. Video circolanti sui social mostrano corridoi trasformati in fiumi e ospiti costretti a rifugiarsi in fretta. Ragasa ha attraversato Taiwan, Hong Kong e la Cina meridionale generando ingenti danni: nella sola Hong Kong sono state registrate oltre 90 persone ferite e precipitazioni di 197 mm in due giorni. In città, oltre 1.200 alberi sono caduti e si sono verificati almeno 85 episodi di allagamenti e una frana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it