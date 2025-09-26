Occupazione Pd | Calabria ultima in Europa prima per disperazione sociale
"A fronte della media europea del 75,8 per cento fra i 20 e i 64 anni, la Calabria è, con un tasso del 48,5 per cento, l'ultima regione d'Europa per occupazione. È un dato drammatico, che conferma il totale fallimento del governo regionale guidato da Roberto Occhiuto e del centrodestra". Lo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Occupazione, la Calabria fanalino di coda in Europa: nel 2024 ha registrato il tasso più basso di tutta l'Ue
La ministra Calderone a Reggio: "Occupazione in crescita, bene la Calabria"
Calabria, il Pd attacca: "Regione ultima in Europa per occupazione. Occhiuto e Meloni ignorano il problema, con noi il lavoro stabile" - La Calabria, con un tasso del 48,5 per cento, ultima regione d'Europa per occupazione è il dato riportato dai dem
Reggio, Calderone visita l'Arpal: «In Calabria migliorano i dati sull'occupazione» - La ministra del Lavoro all'Agenzia regionale per le politiche attive: dialogo sempre più forte con gli enti territoriali