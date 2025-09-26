Occhio Napoli Allegri ha deciso come gestire Leao | cosa filtra verso il big match a San Siro

I rossoneri, prossimi avversari del Napoli in campionato, hanno lavorato sodo per riavere a disposizione l’asso portoghese e stanno studiando per riaverlo al meglio. Il Milan ha sentito molto la mancanza di Rafael Leao in questo avvio di stagione, in cui è stato indisponibile per infortunio. Nonostante un cammino semi-perfetto, Allegri è dovuto ricorrere a misure straordinarie senza uno dei suoi giocatori migliori. Ora, però, le condizioni fisiche del numero 10 del Diavolo sono decisamente migliorate e, dunque, si sta pianificando la sua gestione in vista del match contro il Napoli di domenica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

