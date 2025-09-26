Occhio Napoli Allegri ha deciso come gestire Leao | cosa filtra verso il big match a San Siro
I rossoneri, prossimi avversari del Napoli in campionato, hanno lavorato sodo per riavere a disposizione l’asso portoghese e stanno studiando per riaverlo al meglio. Il Milan ha sentito molto la mancanza di Rafael Leao in questo avvio di stagione, in cui è stato indisponibile per infortunio. Nonostante un cammino semi-perfetto, Allegri è dovuto ricorrere a misure straordinarie senza uno dei suoi giocatori migliori. Ora, però, le condizioni fisiche del numero 10 del Diavolo sono decisamente migliorate e, dunque, si sta pianificando la sua gestione in vista del match contro il Napoli di domenica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: occhio - napoli
Occhio Napoli, nell’affare s’inserisce il Milan: il colpo così può saltare
Zaccagni al Napoli? Schira: “Occhio a Zaccagni, se non decolla Ndoye”
Ndoye resta in cima alla lista, ma il Napoli tiene d’occhio anche Chiesa
Milan, occhio al Napoli: Leao in panchina? Buongiorno out, mentre su San Siro… #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X
Milan, occhio al Napoli: Leao in panchina? Buongiorno out, mentre su San Siro… #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook
Milan: Allegri ha tre motivi per sorridere. Ma adesso arrivano i crash test contro Napoli e Juventus - 0 sul Lecce e la qualificazione agli ottavi di finale centrata in scioltezza lasciano buonissime sensazioni in casa rossonera. eurosport.it scrive
Milan-Napoli è anche Allegri-Conte, e torna Leao - Le strade di Massimiliano Allegri ed Antonio Conte tornano ad incrociarsi in una sfida d'alta quota. Da ansa.it