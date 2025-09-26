Occhi di Gatto il ritorno delle sorelle Kisugi su Disney+ con una nuova serie anime
Disponibile dal 26 settembre 2025 su Disney+, Occhi di Gatto torna con dodici episodi che rinnovano l'anime cult. Le sorelle Kisugi affrontano rapine spettacolari, segreti e relazioni impossibili, con la pop star Ado che reinterpreta l'iconica sigla originale. Le ladre d'arte più famose degli anni '80 tornano sotto i riflettori: da oggi, Disney+ ospita una nuova versione di Occhi di Gatto, un adattamento che mescola fedeltà al manga di Tsukasa Hojo e uno sguardo contemporaneo, che vuole parlare tanto ai nostalgici quanto alle nuove generazioni. Le sorelle Kisugi tra caffè, segreti e rapine La nuova serie anime dedicata a Occhi di Gatto si compone di dodici episodi e riporta in scena Hitomi, Rui e Ai Kisugi, tre sorelle che hanno fatto la storia del manga e della televisione giapponese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
