occasione per i dipendenti

Un nuovo modo per promuovere il territorio e un’occasione anche per gli stessi dipendenti Ferrari. Parole di Michele Pignatti Morano, direttore dei due Musei Ferrari di Modena e Maranello: "La Ciclovia del Mito è molto importante, prima di tutto perché rappresenta un modo per promuovere il territorio nella sua interezza. Non si tratta semplicemente di passare in macchina da un museo all’altro, ma di avere la possibilità di percorrere il tragitto in bicicletta, in maniera sostenibile e sicura, scoprendo così il territorio. Questo tipo di turismo ciclabile ci piace molto e siamo entusiasti di promuoverlo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

