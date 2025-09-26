Obiezione di coscienza alta e consultori carenti | il Veneto dei primati amari sull’aborto

Padovaoggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel panorama italiano dell’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), il Veneto emerge per una peculiarità: è l’unica regione a fornire dati aggiornati sullaborto, ma al contempo mostra gravi criticità nella sanità territoriale. È quanto emerge dal terzo rapporto annuale di Medici del Mondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: obiezione - coscienza

L’obiezione di coscienza compromette il diritto all’aborto delle donne e per questo va abolita

Travaglio parla di "obiezione di coscienza". Ha una coscienza?

obiezione coscienza alta consultori«I dati sull’aborto sono in ritardo per una precisa volontà politica» -  Il Veneto è l’unica regione a pubblicare dati aggiornati ma non tutti gli ospedali garantiscono la farmacologica. Segnala editorialedomani.it

Lazio. Aborto e contraccezione. Il decreto di Zingaretti: nei consultori niente obiezione per prescrizione contraccettivi e per certificati Ivg - La nuova disposizione stabilisce che tutti i medici dei consultori, anche gli obiettori, devono rilasciare la certificazione necessaria per richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza presso le ... Scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Obiezione Coscienza Alta Consultori