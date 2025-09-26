Obiettivi Inter Chivu ha le idee chiare su cosa fare nelle prossime partite | il compito dei nerazzurri negli scontri imminenti
Obiettivi Inter, la trasferta in Sardegna come banco di prova: Chivu delinea alcuni match per prepararsi alla Roma di Gasperini. L’ Inter si prepara alla trasferta di Cagliari con l’obiettivo di trovare continuità e stabilità dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Sassuolo che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive, affrontano i rossoblù in una situazione di classifica singolare: al momento, sono proprio gli uomini di Fabio Pisacane a precederli di un punto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, «Il numero che più sorprende riguarda la tenuta difensiva dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: obiettivi - inter
