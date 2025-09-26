Obiettivi Inter Chivu ha le idee chiare su cosa fare nelle prossime partite | il compito dei nerazzurri negli scontri imminenti

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Obiettivi Inter, la trasferta in Sardegna come banco di prova: Chivu delinea alcuni match per prepararsi alla Roma di Gasperini. L’ Inter si prepara alla trasferta di Cagliari con l’obiettivo di trovare continuità e stabilità dopo un avvio di stagione fatto di alti e bassi. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Sassuolo che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive, affrontano i rossoblù in una situazione di classifica singolare: al momento, sono proprio gli uomini di Fabio Pisacane a precederli di un punto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, «Il numero che più sorprende riguarda la tenuta difensiva dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

obiettivi inter chivu ha le idee chiare su cosa fare nelle prossime partite il compito dei nerazzurri negli scontri imminenti

© Internews24.com - Obiettivi Inter, Chivu ha le idee chiare su cosa fare nelle prossime partite: il compito dei nerazzurri negli scontri imminenti

In questa notizia si parla di: obiettivi - inter

Calciomercato Inter, lavori in corso a centrocampo: da Ederson a Richard Rios. La lista degli obiettivi per il dopo Calhanoglu

Meglio Leoni o De Winter? Gli obiettivi dell'Inter a confronto. I numeri dicono che...

Calciomercato Inter, secca smentita su Kokcu! E c’è un altro nome da depennare dalla lista degli obiettivi a centrocampo

obiettivi inter chivu haInter, Chivu accontentato: primo colpo per gennaio a 25MLN - L'Inter è alla ricerca di un nuovo colpo di mercato da poter chiudere in vista di gennaio: la dirigenza vuole accontentare Cristian Chivu. calciotoday.it scrive

obiettivi inter chivu haInter: il sostituto di Pio Esposito dal Palmeiras per 30 milioni - Il calciomercato dell'Inter potrebbe passare ancora dall'attacco, qualora dovesse andar via e in prestito Francesco Pio Esposito. Da calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Obiettivi Inter Chivu Ha