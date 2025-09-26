Obi-Wan Kenobi stagione 2 | aspettative e sfide secondo Ewan McGregor

Le recenti dichiarazioni di Ewan McGregor evidenziano come la produzione di Star Wars stia orientando le proprie strategie verso il grande schermo, lasciando da parte i progetti televisivi. Questo articolo analizza gli sviluppi più recenti riguardanti la serie Obi-Wan Kenobi, le motivazioni dietro l’assenza di una seconda stagione e le prospettive future per il franchise. lo stato attuale della serie Obi-Wan Kenobi. le dichiarazioni di ewan mcgregor sulla seconda stagione. Nelle occasioni pubbliche, come al Fan Expo Chicago 2025, Ewan McGregor ha espresso ancora interesse nel tornare a interpretare Obi-Wan Kenobi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Obi-Wan Kenobi stagione 2: aspettative e sfide secondo Ewan McGregor

