Nuovo polo dell’infanzia Prampolini Presentati progetto e investimento

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, è stato presentato in occasione del consiglio di frazione di Casinalbo il nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni Prampolini. Sorgerà in via Erri Billò, sarà composta da 5 sezioni 3-6 anni e da un micronido a sezione unica. Sviluppata su un unico livello, la struttura avrà una superficie di circa 1500 metri quadrati e un’area scoperta di oltre 3mila mq. comprendenti spazi verdi, suddivisi in giardini di sezione, ad uso esclusivo, e giardini di comunità, pensati per attività collettive. Per l’intervento la Fondazione di Modena ha messo a disposizione 900mila euro, su un investimento complessivo di 4,5 milioni: i lavori inizieranno a primavera e dureranno circa due anni, per accogliere i bambini, salvo imprevisti, nel settembre 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuovo polo dell8217infanzia prampolini presentati progetto e investimento

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo polo dell’infanzia Prampolini. Presentati progetto e investimento

In questa notizia si parla di: nuovo - polo

La proposta di Fanucci: “Usare l’avanzo di bilancio sul nuovo polo scolastico”

Sant’Orsola, il nuovo polo per curare le pazienti oncologiche

Dalla pandemia alla grandinata, ma ora il nuovo polo scolastico è pronto per aprire

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Polo Dell8217infanzia Prampolini