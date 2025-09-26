Nuovo polo dell’infanzia Prampolini Presentati progetto e investimento
A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, è stato presentato in occasione del consiglio di frazione di Casinalbo il nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni Prampolini. Sorgerà in via Erri Billò, sarà composta da 5 sezioni 3-6 anni e da un micronido a sezione unica. Sviluppata su un unico livello, la struttura avrà una superficie di circa 1500 metri quadrati e un’area scoperta di oltre 3mila mq. comprendenti spazi verdi, suddivisi in giardini di sezione, ad uso esclusivo, e giardini di comunità, pensati per attività collettive. Per l’intervento la Fondazione di Modena ha messo a disposizione 900mila euro, su un investimento complessivo di 4,5 milioni: i lavori inizieranno a primavera e dureranno circa due anni, per accogliere i bambini, salvo imprevisti, nel settembre 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovo - polo
