Nuovo film fast & furious in arrivo secondo vin diesel
Avvio delle riprese di “Fast & Furious 11”: segnali e anticipazioni. Le recenti indiscrezioni suggeriscono che le riprese di “Fast & Furious 11” potrebbero essere ufficialmente iniziate, nonostante le informazioni sia ancora scarse che contraddittorie. La conferma arriva da un’immagine condivisa dall’attore protagonista, Vin Diesel, che ha alimentato l’attenzione dei fan sulla possibile ripresa della celebre saga. Situazione attuale e prospettive future. Stato delle produzioni e ritardi. Dopo il successo di “Fast X”, uscito nel 2023, la produzione del prossimo capitolo ha subito diversi rallentamenti a causa di scioperi nel settore cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: nuovo - film
Nuovo film di dragon ball in arrivo presto
Hoppers: il trailer del nuovo film Pixar!
Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga
#UnaBattagliaDopolAltra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo Di Caprio, ora al Red Carpet Cinema. ? Biglietti disponibili sul sito, sull'app e presso la biglietteria. #alcinema #soloalcinema #redcarpetcinemamonopoli #cinema #film #movies - facebook.com Vai su Facebook
In anteprima una clip del nuovo film di Kogonada in cui due amanti hanno la possibilità di rivivere il passato con la consapevolezza del presente - X Vai su X