Nuovo film fast & furious in arrivo secondo vin diesel

Avvio delle riprese di “Fast & Furious 11”: segnali e anticipazioni. Le recenti indiscrezioni suggeriscono che le riprese di “Fast & Furious 11” potrebbero essere ufficialmente iniziate, nonostante le informazioni sia ancora scarse che contraddittorie. La conferma arriva da un’immagine condivisa dall’attore protagonista, Vin Diesel, che ha alimentato l’attenzione dei fan sulla possibile ripresa della celebre saga. Situazione attuale e prospettive future. Stato delle produzioni e ritardi. Dopo il successo di “Fast X”, uscito nel 2023, la produzione del prossimo capitolo ha subito diversi rallentamenti a causa di scioperi nel settore cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

