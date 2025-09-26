Nuovo direttore sportivo Juve, si cerca l’uomo mercato del futuro: Tognozzi si accasa al Rio Ave, spunta il nome del dirigente del Benfica. La rivoluzione societaria della Juventus non è ancora completa. Dopo aver definito le cariche manageriali principali, con Damien Comolli pronto a diventare Amministratore Delegato, ora l’attenzione si sposta sull’ultimo, fondamentale tassello per completare l’area sportiva: la nomina del nuovo Direttore Sportivo. Come riportato da Tuttosport, il club ha in mente un profilo ben preciso, ma non ancora un nome definitivo, anche se la rosa dei candidati si sta stringendo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nuovo direttore sportivo Juve: tramontata l’idea Tognozzi, Rui Braz in pole ma non è l’unico nome in lista. Gli aggiornamenti