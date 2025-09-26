Nuovo corteo al Quarticciolo con gli attivisti anche Elodie e Zerocalcare | Qui non è cambiato niente

Un corteo per le vie del Quarticciolo all’interno di un festival più ampio, di due giorni, con Elodie, Zerocalcare e Valerio Mastandrea.Dopo l’ultima grande manifestazione, quella dello scorso primo marzo, contro il decreto Caivano, il quartiere torna a farsi sentire con una nuova iniziativa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: nuovo - corteo

Ponte sullo Stretto e spese militari, nuovo corteo contro l'infrastruttura: "Vogliamo l'acqua no la guerra"

Da piazza Cairoli il nuovo corteo contro il Ponte, sabato percorso modificato per lavori e celebrazioni

Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla

GIÙ LE MANI DALLA FLOTILLA! PRESIDIO E CORTEO IN SOSTEGNO DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA VENERDÌ PRESIDIO PERMANENTE DI FRONTE A PALAZZO MARINO Di nuovo in piazza per ribadire che, come fatto lunedì, siamo di nuovo pro - facebook.com Vai su Facebook

FOTO – Nuovo corteo per la Palestina, manifestazione di studenti e USB: “Blocchiamo tutto” - X Vai su X

Quarticciolo: un corteo e un festival per dire «basta all'inerzia dopo le promesse». Partecipano Elodie, Mastandrea, Riondino, Zerocalcare - Dopo che alla borgata è stato applicato il modello Caivano «non si trovano soluzioni per le famiglie sfrattate, i bandi vanno deserti, le scuole sono senza segreteria» denunciano i residenti ... Lo riporta roma.corriere.it

Quarticciolo, nuovo corteo degli attivisti: "Nel quartiere troppi interventi rimasti in sospeso" - Dopo l’ultima e partecipatissima mobilitazione, quella del primo marzo, contro il decreto Caivano, è stato annunciato un nuovo “corteo ... Da romatoday.it