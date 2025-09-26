Nuovo concerto gratis a piazza del Plebiscito lunedì 29 con Gigi d'Alessio Franco Ricciardi Andrea Sannino e Alessandro Siani
Prolungati i concerti a piazza del Plebiscito a Napoli. C'è "Napoli Musa Live" il 29 settembre per 11mila spettatori: come prenotare. Tra gli ospiti, Serena Autieri, Gigi D’Alessio, Francesco Da Vinci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio,Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Lina Sastri, Alessandro Siani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: nuovo - concerto
? Folkstone in concerto a Pinasca il 13 luglio 2025 per il TNT Fest: live, biglietti e nuovo album Natura Morta
“Stil Novo”, Nadia Bassano e Fabio Piazzalunga protagonisti del nuovo concerto
Il nuovo disco di Gabbani, il debutto di ‘Dalla mia parte’ in attesa del concerto di Verona
Sergio Caputo arriva ad Avezzano con il suo nuovo concerto! UN SABATO ITALIANO 40 SHOW ?Venerdì 06 Marzo 2026 Ore 21:00 Teatro dei Marsi Un evento unico per ripercorrere i 40 anni di uno degli album più iconici della musica italiana, dove le - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo concerto gratis a piazza del Plebiscito lunedì 29 con Gigi d’Alessio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Alessandro Siani - C'è "Napoli Musa Live" il 29 settembre per 11mila spettatori: come prenotare ... Scrive fanpage.it
Napoli Musa Live 2025, concerto gratuito in Piazza del Plebiscito - Il 29 settembre Napoli celebra i 2500 anni con un grande concerto gratuito in Piazza del Plebiscito. Lo riporta napolike.it