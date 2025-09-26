Nuovo comandante per la stazione dei carabinieri di Borgomanero
Cambio alla guida dei carabinieri di Borgomanero.Il sottotenente Giuseppe Cannariato, 29enne originario di Palermo, ha infatti assunto il comando della tenenza di Borgomanero.Proveniente da Roma, dove ha recentemente concluso il 6° corso applicativo biennale presso la Scuola ufficiali carabinieri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Fiamme Gialle, passaggio di testimone. Blandini nuovo comandante provinciale. Promozione per Salsano che va a Roma
Nato, Alexus Grynkewich è il nuovo comandante supremo
Alexus Grynkewich è il nuovo comandante supremo della Nato
Leggi su Tgr Abruzzo Il nuovo comandante Adriano Eramo guiderà l'unità Combat Service Support
Il sindaco @massimozedda incontra il nuovo comandante del #151ReggimentoFanteriaSassari, colonnello Pagliaroli. In un clima di piena #collaborazioneistituzionale, si conferma l'impegno a favore della comunità cittadina. #Cagliari
Sezze, nuovo comandante per la stazione dei Carabinieri: è il 43enne Pierluigi Tusiano - Il maresciallo Pierluigi Tusiano, 43 anni, originario di Foggia, è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Sezze. Come scrive latinaquotidiano.it
Il colonnello Giovanni Di Niso è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Asti - Cambio al vertice dei Carabinieri di Asti, martedì scorso il Colonnello Paolo Lando ha ceduto l’incarico di Comandante Provinciale al Colonnello Giovanni ... gazzettadasti.it scrive