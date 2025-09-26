Nuovo comandante per la stazione dei carabinieri di Borgomanero
Cambio alla guida dei carabinieri di Borgomanero.Il sottotenente Giuseppe Cannariato, 29enne originario di Palermo, ha infatti assunto il comando della tenenza di Borgomanero.Proveniente da Roma, dove ha recentemente concluso il 6° corso applicativo biennale presso la Scuola ufficiali carabinieri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
