Nuovo comandante per la stazione dei carabinieri di Borgomanero

Novaratoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio alla guida dei carabinieri di Borgomanero.Il sottotenente Giuseppe Cannariato, 29enne originario di Palermo, ha infatti assunto il comando della tenenza di Borgomanero.Proveniente da Roma, dove ha recentemente concluso il 6° corso applicativo biennale presso la Scuola ufficiali carabinieri. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovo - comandante

Montecchio, si insedia il nuovo comandante dell'Arma

Il tenente colonnello Diego Serra è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza

Stefano Silvagni nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione Valconca. "Una guida salda e di esperienza"

nuovo comandante stazione carabinieriSezze, nuovo comandante per la stazione dei Carabinieri: è il 43enne Pierluigi Tusiano - Il maresciallo Pierluigi Tusiano, 43 anni, originario di Foggia, è il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Sezze. Secondo latinaquotidiano.it

Arbarelli è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di San Polo - Il Maresciallo Ordinario Mauro Arbarelli, è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di San Polo d’Enza. Da redacon.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Comandante Stazione Carabinieri