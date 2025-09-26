Nuovo acquisto Milan Gimenez scaricato | c’è l’annuncio

Glieroidelcalcio.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan riparte da Massimiliano Allegri. Bocciatura per Gimenez in attacco tutti i commenti sono già per il nuovo avquisto. Dopo l’amara delusione della scorsa stagione, con il crollo in classifica e l’uscita dalle competizioni europee, il Milan non ha nessuna intenzione di restare ai margini. Il club rossonero ha cambiato marcia e si è affidato a Massimiliano Allegri, tornato a guidare una panchina di prestigio e deciso a riportare i rossoneri in alto. Con Igli Tare in cabina di regia come direttore sportivo, la società ha impostato un progetto chiaro: ricostruire una squadra solida, capace di riprendere subito posto tra le protagoniste della Serie A. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

nuovo acquisto milan gimenez scaricato c8217232 l8217annuncio

© Glieroidelcalcio.com - Nuovo acquisto Milan, Gimenez scaricato: c’è l’annuncio

In questa notizia si parla di: nuovo - acquisto

Acquisto di un nuovo Tablet: Come Scegliere il Modello Ideale

Fumata bianca Milan, accordo finalmente trovato: cifre e dettagli del nuovo acquisto

Napoli, è fatta per l’ennesimo acquisto. Fabrizio Romano: “Sarà un loro nuovo calciatore”

nuovo acquisto milan gimenezSantiago Gimenez e la tortuosa strada per riprendersi il Milan: il retroscena estivo pesa sul messicano. La ricostruzione - Santiago Gimenez sta lavorando duro per riprendersi il Milan: la possibile cessione estiva pesa sullo stato d’animo del messicano Il percorso di Santiago Gimenez al Milan ha vissuto momenti di grande ... Riporta milannews24.com

Gimenez Milan, il messicano si riprende il club rossonero! Allegri in dubbio, dopo la Coppa Italia… Ultimissime - Gimenez Milan, dopo il gol in Coppa Italia il messicano si candida alla titolarità contro il Napoli domenica sera La partenza di Maignan a metà stagione avrebbe un impatto notevole sul Milan di Allegr ... Si legge su milannews24.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Acquisto Milan Gimenez