Nuovi temporali in arrivo l' allerta meteo torna gialla

Bolognatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno altre 24 ore di brutto tempo per la provincia di Bologna. La Protezione Civile ha diramato infatti per sabato 27 settembre una nuova allerta gialla per temporali in tutta l’Emilia Romagna, compreso il territorio bolognese.Sulla base delle previsioni dell’Arpae, “sono previste condizioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuovi - temporali

Nuovi temporali con vento e grandine in Lombardia: scatta l’allerta meteo arancione

Stop al caldo feroce in Emilia Romagna: di quanto scendono le temperature. Nuovi temporali in arrivo

Maltempo, 200 interventi tra Veneto e Friuli: esondazioni e allagamenti. Sott'acqua due case di riposo e un cimitero. Attesi nuovi temporali

Meteo: temporali e piogge forti in arrivo tra poco, le regioni più colpite - Da alcuni giorni un insidioso vortice ciclonico, con centro motore poco a nord dell’arco alpino, continua a condizionare negativamente il panorama meteorologico soprattutto sulle regioni del Nord e su ... Segnala ilmeteo.it

nuovi temporali arrivo allertaMaltempo e temporali in arrivo in Sicilia (nel weekend): cosa ci aspetta e quanto dura - Peggioramento delle previsioni meteo nell'Isola a causa di un'aria depressionaria dal Nord Africa. Secondo balarm.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Temporali Arrivo Allerta