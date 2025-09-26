Nuovi temporali in arrivo l' allerta meteo torna gialla
Saranno altre 24 ore di brutto tempo per la provincia di Bologna. La Protezione Civile ha diramato infatti per sabato 27 settembre una nuova allerta gialla per temporali in tutta l’Emilia Romagna, compreso il territorio bolognese.Sulla base delle previsioni dell’Arpae, “sono previste condizioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
