Milano, 26 set. (askanews) - Un momento di riflessione sull'evoluzione in atto in relazione al reporting di sostenibilità. Sbarca a Milano, nella sede centrale di Deloitte, una giornata promossa dall'Organismo Italiano di Contabilità interamente dedicata al dibattito e al confronto sull'importanza di trovare un equilibrio sui requirement legati all'informativa non finanziaria, alla luce del contesto internazionale. Valeria Brambilla, Amministratore Delegato Deloitte & Touche S.p.A., ha dichiarato: "In qualità di revisori che hanno supportato le imprese, abbiamo riscontrato un grandissimo impegno e massima serietà da parte delle imprese che hanno affrontato questa misurazione; quest'ultima ha portato a dei reporting anche disomogenei che fanno emergere un'esigenza di razionalizzazione e di maggior comparabilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovi standard di sostenibilità, ancora troppa incertezza