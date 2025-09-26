Nuovi posti letto tagli e rivoluzione dei reparti | come cambieranno gli ospedali a Catania

Un profondo processo di riorganizzazione è alle porte per la sanità siciliana. La bozza della nuova rete ospedaliera, il documento strategico che definirà l'assetto dei posti letto e la vocazione di ogni presidio, ha già incassato l'apprezzamento del governo regionale e il parere favorevole della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: nuovi - posti

Carceri, l'annuncio della Meloni: "15 mila nuovi posti entro il 2027"

Taglio del nastro e soprattutto 34 nuovi posti di lavoro

Nuovi alloggi per chi è in difficoltà e posti letto a studenti: ecco le due misure del Comune

Nuova Residenza Universitaria a Novara: al via i lavori in Viale Giulio Cesare 171 nuovi posti letto per i borsisti di Edisu Piemonte attraverso la riqualificazione di un'area che tornerà ad essere un polo ricreativo e sportivo per la città Dopo le attività di bonifica - facebook.com Vai su Facebook

Ospedale di Spoleto: nuovi posti letto e ampliamento del Pronto soccorso - X Vai su X

Tagli e rivoluzione nei reparti, vi sveliamo come cambieranno gli ospedali dell'Agrigentino - In attesa del via libera definitivo della Giunta, Dossier ha esaminato la bozza che ridisegnerà il sistema sanitario regionale. Secondo agrigentonotizie.it

Rete ospedaliera: ‘tagli’ e nuovi reparti da Palermo e Catania - Cresce il Policlinico di Palermo, 19 posti in più, raddoppia la chirurgia vascolare (da 10 a 20), la stroke, con 3 posti in più e il reparto di malattie infettive. Scrive livesicilia.it